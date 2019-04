Il Sindaco di Firenze: "Bene che i DV siano presenti. A Bergamo è dura"

© foto di Federico De Luca

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a pochi minuti dalla partenza del treno speciale per i tifosi viola che saranno a Bergamo questa sera per la gara tra Atalanta e Fiorentina, ha parlato alla stampa presente: "Erano 20 anni che non venivano organizzati treni speciali per una trasferta di tifosi fiorentini, abbiamo collaborato con le ferrovie e faccio i complimenti a tutti, tifosi compresi. I Della Valle a Bergamo? Hanno fatto bene a farsi sentire e a farsi vedere. Un risultato positivo stasera sarebbe strepitoso, sarà difficilissimo e l'Atalanta è favorita. Lo spirito deve essere quello di una squadra che non ha niente da perdere e che può fare un piccolo miracolo. Un treno per la finale? Per ora non dico niente, stiamo con i piedi per terra e auguriamo buon viaggio a tutti i tifosi. In bocca al lupo alla squadra sul campo".