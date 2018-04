Il sindaco di Firenze: "Fiorentina straordinaria. Europa più vicina"

© foto di Federico De Luca

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha voluto complimentarsi con la Fiorentina per la netta vittoria ottenuta in casa contro il Napoli. Il primo cittadino fiorentino ha utilizzato il proprio profilo Twitter per commentare la gara del Franchi terminata 3-0 in favore dei viola: "Un Simeone immenso in una Fiorentina completa e straordinaria. Ora l’Europa è più vicina!".