Il sindaco di Firenze: "Treno speciale per i tifosi viola per Bergamo"

© foto di Federico De Luca

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato dell'eventualità di aiutare con i trasporti i tifosi della Fiorentina che andranno a vedere la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Sono riuscito ad esaudire quella che era stata una richiesta della tifoseria. Stiamo attendendo un via libera per poter partire con questa manovra, ma posso annunciare che organizzeremo un treno speciale, andata e ritorno, per aiutare i tifosi che andranno a Bergamo per la sfida all'Atalanta di Coppa Italia. Credo inoltre dopo i fatti dell'andata sia doveroso essere in contatto, oltre che con le Ferrovie dello Stato anche con le questure. Quella partita sarà un'occasione di riscatto per la Fiorentina visto il periodo attuale. Il giudizio su un'annata che tutti auspicavamo andasse in maniera diversa potrà essere sovvertito in quella partita che non è impossibile, anzi. Per me l'Atalanta è inferiore alla Fiorentina tecnicamente, ma è molto motivata".