Governatore Liguria ha parlato con presidente Lega Serie A

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 6 MAR - Il derby di Genova non si giocherà lunedì 15 aprile. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti che ha parlato con il presidente della Lega A dopo le polemiche per la decisione di non farlo giocare sabato o domenica.