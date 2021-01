Il sindaco di Torino: "La Supercoppa fa crescere il calcio femminile. Complimenti alla Juventus"

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Il successo della Juventus Women e quanto mostrato in campo da tutte le squadre che hanno giocato la Supercoppa italiana hanno offerto una bella immagine di sport al femminile e sicuramente contribuito a favorire la promozione e la crescita del movimento calcistico delle donne nel nostro Paese". La sindaca di Torino Chiara Appendino commenta così la vittoria per 2-0 delle bianconere contro la Fiorentina. "Complimenti alle ragazze della Juventus per la vittoria - sottolinea Appendino -, un risultato prestigioso per la nostra città, ottenuto al termine di una bella e combattuta final four". (ANSA).