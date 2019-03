Il Sindaco Sala: "Il nuovo stadio di Milan e Inter sia comunale"

Sindaco "io li sto invitando a presentare una proposta"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Se Inter e Milan decideranno di fare un nuovo stadio a Milano "bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della possibilità che le due squadre milanesi realizzino un nuovo stadio, accanto a quello di San Siro che quindi potrebbe essere demolito. Secondo il sindaco la soluzione potrebbe essere quella che le squadre, una volta realizzato, "lo cedano con una concessione a lungo termine". Il Comune "non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre lo sanno bene. Inter e Milan stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico e finanziario: il nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni, credo stiano valutando anche il valore della ristrutturazione. C'è solo un vincolo che io pongo: non possiamo perderci. Francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta".