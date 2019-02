© foto di Alberto Forestieri

Il sindaco di Verona Federico Sboarina attraverso i propri profili social ha annunciato che la città veneta avrà prossimamente un nuovo stadio, moderno e all’avanguardia, che possa ospitare non solo le gare delle squadre cittadine, ma anche concerti e manifestazioni. “Nella nostra visione di città c’è la sua riqualificazione. Verona avrà un nuovo stadio. Sport ma anche luogo ideale per concerti e grandi manifestazioni. Valorizzerà tutto il quartiere mettendolo al centro , e diventerà casa di tutti i cittadini garantendo loro servizi moderni e all’avanguardia in linea con le migliori opere internazionali. - conclude Sboarina - Inclusivo e Sostenibile, non costerà nulla ai veronesi, verrà interamente finanziato dal gestore, ma rimarrà di proprietà del comune”.