Il sogno di Ravanelli: "Un giorno vorrei allenare l'Olympique Marsiglia"

"Hai tra i 6 e i 16 anni e vuoi divenrare un giocatore dell'Ajax? Unisciti ai clinic del'Abcoude e diventa il nuovo Matthijs de Ligt". La società olandese, dilettantistica, cresce giovani prospetti da anni: nel verde della zona della Vinkeveense Plassen, non distante da Utrecht, è...

L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

Garlando sulla Gazzetta dello Sport: "Questa Italia non è solo del Mancio"

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Capello incorona Barella in Nazionale: "Mi ricorda Tardelli"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Italia, Garanzini su La Stampa: "Dominio in stile Barcellona"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Italia, Mura su Repubblica: "La squadra fantasia in cui Mancini credeva"

Italia, Signori sul Giornale: "Ci vorrebbe un Mancini anche in campo"

La A delle sorprese per Il Giornale: tutti i nomi che hanno stupito

Parma, Dimarco operato in Finlandia: intervento riuscito

Nations League, quasi 8,5 mln in tv su Rai1 per l'Italia

Ceferin: "Tutti hanno sofferto per l'Italia fuori dai Mondiali"

Intervistato da L'Equipe , l'ex attaccante dell'Olympique Marsiglia Fabrizio Ravanelli ha svelato il suo sogno da allenatore: "Un giorno vorrei guidare l'OM". 'Penna Bianca' è reduce dalla breve e complicata esperienza sulla panchina dell'Arsenal Kiev in Ucraina, dopo aver allenato l'Ajaccio nel 2013.

