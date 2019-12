Il tedesco Zwayer arbitra Shakhtar-Atalanta. Bastien per Bayer-Juve

Bayer Leverkusen-Juventus a francese Benoît Bastien.

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Sarà il tedesco Felix Zwayer ad arbitrare Shakhtar Donetsk-Atalanta valida per il Gruppo C della fase a gironi Champions League, in programma mercoledì alle 18.55 Metalist Stadion di Kharkiv. Lo ha deciso l'Uefa che per Bayer Leverkusen-Juventus (Gruppo D, ore 21.00 alla Baya Arena), ha designato il fischietto francese Benoît Bastien. (ANSA).