Il tennista Berrettini: "La Serie A si gioca solo in Italia, secondo me può ripartire"

Intervistato dall’ANSA, il tennista Matteo Berrettini ha parlato della possibile riapertura delle attività, comprese ovviamente quelle sportive, dopo l’emergenza Coronavirus: “Il piano di aiuti di Djokovic ai tennisti in difficoltà? Con Nole ci siamo scritti, non è una cosa obbligatoria: io preferisco aiutare situazioni più complesse, come un ospedale, una famiglia in difficoltà, piuttosto che un tennista - ha detto Matteo -. Ci sono tanti giocatori che hanno bisogno di aiuto e vanno in rosso. Il progetto è una cosa molto positiva per il tennis e dimostra che i giocatori tengono anche ai colleghi delle retrovie".

Sulla possibilità che la stagione 2020 sia già finita: “Spero di no, ma ho grossi dubbi. Io sono per giocare, ma la cosa fondamentale ora è fermare il virus e poi ripartire con il tennis normale. Non credo valga la pena fare ripartire i tornei, ma è la scienza che ce lo deve dire. Spero si trovi una soluzione. Penso a quante nazioni partecipano a ogni singolo torneo. Concentrarle tutte in sicurezza è complicato".

Due battute anche sulla situazione specifica del calcio: “Il campionato italiano si gioca solo in Italia, con giocatori che vivono in Italia e non dovrebbero andare all'estero. Il tennis invece è un circuito internazionale. Se il calcio si chiude solo in Italia, con l'Italia che sta migliorando e sta bene, con tutte le precauzioni che si possono prendere, spero non ci siano problemi".