Il tifoso cileno torna a sorridere. Il Milan gli regala la maglia autografata di Calabria

Nelle scorse ore aveva fatto discutere i social la storia del tifoso del Milan arrivato dal Cile per vedere dal vivo i suoi beniamini a San Siro contro il Genoa. La sua delusione, visto il lungo viaggio e l'annullamento del match, era emersa proprio tramite i social ed era arrivata anche a Davide Calabria che nelle scorse ore gli aveva promesso la maglia autografata in regalo.

Una missione compiuta, come testimoniato dal profilo Twitter del Milan e da quello del diretto interessato.

You embody the true Rossonero spirit 🔴⚫️

Thank you @DavMoraCvitanic: see you again soon, this time at San Siro 😉

A presto David, la prossima volta sarà a San Siro! 😉#SempreMilan https://t.co/eyZjHLqlYD

— AC Milan (@acmilan) March 2, 2020