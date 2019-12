© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino in orario prandiale per il Torino in preparazione alla partita di domenica 15 dicembre alle 12.30 contro l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club granata, c'è un rientro progressivo in gruppo per Belotti e De Silvestri. Per quanto concerne il bollettino medico, sofferenze muscolari per Bonifazi (coscia sinistra) ed Edera (polpaccio sinistro).