Il Tottenham conferma: "Son farà il servizio militare per un mese in Corea del Sud"

Son Heung-Min dovrà affrontare il periodo di leva militare obbligatoria in Corea del Sud e potrà tornare in Inghilterra solamente a maggio. La notizia era già circolata nei giorni scorsi, ma il Tottenham l’ha ufficializzata con un comunicato sul proprio sito. Son era tornato in Corea a fine marzo e al momento sta ancora ultimando il periodo di quarantena obbligatorio, in attesa per altro di un recupero definitivo dall'infortunio al braccio rimediato il 16 febbraio.