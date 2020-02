vedi letture

Il VAR è da rinforzare. Ma l'IFAB non è ancora sensibile su questo tema

L'idea dei club di A è quella di rafforzare il Var. Per farlo settimana prossima partirà una lettera da via Allegri, sede della Lega Serie A, indirizzata alla FIFA per chiedere il challenge. Per ora il massimo organismo mondiale nonché l'unico a potere approvare la modifica, cioè l'IFAB, non è ancora così sensibile al tema. Ma, spiega La Stampa, già in altre circostanze il board non aveva opinione in materia, salvo poi cambiare in corso d'opera.