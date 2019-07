Il velocista Obikwelu: "Il mio amico CR7 correrà così fino a 40 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francis Obikwelu, velocista tra i migliori dell’ultima generazione, è diventato cittadino portoghese nel 2001 ed è una leggenda nella nuova patria (primatista europeo dei 100 metri con 9”86, vicecampione olimpico ad Atene 2004). Ma è pure un riferimento per Cristiano Ronaldo, che una settimana fa ha mostrato a quei 181 milioni di follower che si ritrova uno degli allenamenti ripetuti negli anni: lui a scattare sui blocchi, e l'amico che lo guida. “Quando mi chiama ci vediamo - rivela Obikwelu nell'intervista al La Gazzetta dello Sport -. Lavoriamo sulla forza e sull’esplosività nello scatto, ma anche sulla resistenza".

Sulla parabola di CR7 ha aggiunto: "In Inghilterra correva sulla fascia e perdeva inevitabilmente più energie, poi in Spagna ha modificato il suo approccio. Io direi che non ha perso, ma guadagnato: i dati dicono che non è stato mai così veloce ed esplosivo come ora. Per me, con questa testa, dura fino a 40 anni. Cristiano ha la dote della curiosità, importante quanto il talento: si documenta sui nuovi metodi di allenamento, cerca di sperimentare. Di certo, vedendolo sui blocchi, non penseresti mai che abbia quasi 35 anni".