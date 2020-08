Il virologo Pregliasco: "Non ci sono ancora le condizioni per riaprire gli stadi ai tifosi"

vedi letture

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano nonché direttore dell'Istituto Galeazzi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei rischi legati al Covid-19 per la Serie A e anche della riapertura degli stadi: "Lo sport e il calcio dovranno essere più morigerati. Sono come tutti noi. Quindi allenamenti e utilizzo del buonsenso come qualunque altro cittadino. Gli stadi? Non ci sono le condizioni in questo momento. Non si tratta di andare a teatro o al cinema dove si resta in silenzio e seduti. Allo stadio c'è una commistione nella natura stessa del tifo, un movimento naturale nel seguire una partita".