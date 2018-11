Immobile ancora in gol, Lazio-SPAL 2-1 al 35'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora Immobile, fortissimamente Immobile. E la Lazio torna in vantaggio contro la SPAL. Il centravanti finalizza al termine di uno splendido duetto con Caicedo: l'ecuadoriano porta avanti palla nonostante quattro difensori gli ronzino intorno, serie di passaggi con il numero 17 che conbclude in porta, trovando una deviazione di un difensore sul quale Vanja Milinkovic-Savic non può nulla: 2-1 per la Lazio al 35' e ottavo gol in questo campionato per Immobile, a un solo centro dal capocannoniere Piatek.