Simpatico siparietto social dopo la vittoria della Lazio contro il Milan. Ciro Immobile ha ringraziato a modo suo Manuel Lazzari per l'assist del momentaneo 1-0: "Non ci posso credere, finalmente un cross giusto!", la battuta sulle sue Instagram Stories dell'attaccante. "Quanto c***o pesi!", è stata invece la pronta risposta dell'esterno con tanto di foto dell'esultanza dei due, quando Immobile sale letteralmente in braccio all'ex SPAL. L'ennesima testimonianza, questa, di come gli ottimi risultati dell'ultimo periodo abbiano riportato completamente il sereno in casa biancoceleste.