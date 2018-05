Immobile, stop di 15-20 giorni: proverà a recuperare per Lazio-Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Lesione di primo grado al bicipite femorale destro: è questa la diagnosi degli esami effettuati dal centravanti della Lazio Ciro Immobile dopo l'infortunio che l'ha costretto a lasciare il campo durante Torino-Lazio.

L'attuale capocannoniere della Serie A dovrà osservare uno stop di 15-20 giorni: salterà sicuramente le sfide contro Atalanta e Crotone, mentre per la sfida contro l'Inter non è detta l'ultima parola: la sfida contro i nerazzurri andrà in scena il 20 maggio.