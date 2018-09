In 45mila a derby Roma, piano sicurezza

Stop vetro in zona Olimpico, task-force anti bagarini

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Pronto il piano sicurezza per il derby di sabato pomeriggio Roma-Lazio, un match da sempre molto delicato sotto il profilo dell'ordine pubblico. Il questore Guido Marino ha presieduto oggi il tavolo tecnico in vista dell'incontro allo stadio Olimpico che inizierà alle 15. L'apertura dei cancelli avverrà due ore prima dell'inizio della partenza. Confermate le ordinanze prefettizie che vietano nella zona dello stadio la vendita per asporto e il trasporto in strada, sin da 3 ore prima e 2 ore dopo il termine dell'incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro. Una task force composta da polizia, guardia di finanza e polizia locale, coordinata dal dirigente della Polizia Amministrativa della Questura, vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie ed effettuerà un servizio anti bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi.