L'esonero dal Manchester United è notizia di pochi giorni fa, ma José Mourinho fa già sognare i tifosi di mezzo mondo. In Italia ci pensano quelli dell'Inter, ma scherzosamente (o meno) è già stato accostato a diverse panchine, dalla Vibonese alla Roma. In Cina, anche, tanto che l'immagine di Mourinho è diventata sostanzialmente un meme sui social network cinesi. Accostato, di volta in volta, a presunti annunci ufficiali (ovviamente fake) relativi a un suo accordo col Guangzhou Evergrande o magari con lo Shanghai Shenhua.