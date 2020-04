In Bielorussia si gioca, Kutuzov: "Tutto il mondo non è stupido e noi i più furbi"

L'ex attaccante della Sampdoria Vitali Kutuzov ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX della situazione in Bielorussia: "All'inizio ne ero quasi orgoglioso, negli ultimi tempi è cresciuta la perplessità. Con tutto il bene che voglio ai miei concittadini non posso pensare che tutto il mondo è stupido e noi i più furbi. Ora dico attenzione, guardiamoci un attimo intorno, mi viene il dubbio che a casa mia non abbiano capito la dimensione del problema". Infine un suo ricordo dell'esperienza alla Samp: "Ricordo il sole e il mare, anzitutto. Non ero abituato. E lo stadio di Marassi che secondo me è unico, accogliente, molto caldo, rimasto vecchio ma romantico. Che brividi".