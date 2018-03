In campo a 75 anni: dalla Fiorentina alla Marottese, infinito Boranga

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

In campo a 75 anni: è l'incredibile storia di Lamberto Boranga, highlander del calcio italiano, uno che nella vita ha fatto davvero di tutto. Prima portiere professionista negli anni '70, una carriera giocata nelle serie minori dopo l'esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina. Poi medico, atleta del salto in alto nella categoria master, ora di nuovo calciatore. Nelle fila della Marottese, terza categoria marchigiana. Ieri, come riporta marcheingol.it, la firma. A breve, l'esordio: infinito Boranga.