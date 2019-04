In gol dopo 15 secondi: Naby Keita nella storia del Liverpool

Naby Keita ha sbloccato la sfida contro l'Huddersfield dopo appena 15 secondi. L'ex centrocampista del Lipsia ha firmato così un importante record nella storia del Liverpool: è suo, infatti, il gol più veloce in Premier League dei Reds, il centesimo della stagione per la squadra di Klopp. Proprio qualche giorno fa, l'attaccante del Southampton, Shane Long, aveva realizzato il gol più veloce nella storia del massimo campionato inglese, segnando dopo appena 7 secondi nel match contro il Watford.

Naby Keita (15 seconds) scored Liverpool's quickest ever Premier League goal while Mohamed Salah is now the top scorer in the division with 21 goals as the Reds beat Huddersfield 5-0.#UCL pic.twitter.com/MxY8xVMmcD

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 aprile 2019