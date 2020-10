In Italia fu flop, ma Jardel è sicuro: "Lo dico con umiltà, sono unico. Oggi varrei 200 milioni"

vedi letture

La sua fugace e tutt'altro che indimenticabile parentesi italiana (con la maglia dell'Ancona) non offusca certamente la sua carriera e le tante reti segnate in giro per il mondo. Mario Jardel, intercettato al Lisboa Belem Open, ha però ostentato sin troppa sicurezza, dichiarando di essere "unico" e di non voler esser paragonato nemmeno a Robert Lewandowski: "Non c'è nessuno che sia simile a me. Sono entrato nella storia, sono unico. Lo dico con umiltà: Lewandowski è un giocatore che segna dai 45 ai 60 gol all'anno, ma quello che fa io l'ho fatto per sei o sette anni di fila. Se giocassi oggi, il mio valore sarebbe tra 150 e 200 milioni di euro"