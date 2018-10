In Italia gli azzurri non vincono da cinque gare: non succedeva dal 1925

© foto di www.imagephotoagency.it

E sono cinque. Con il pareggio maturato oggi contro l'Ucraina, l'Italia arriva a cinque gare interne consecutive senza vittorie. La striscia negativa, rappresentata da cinque pareggi (1-1 contro Macedonia, Olanda, Polonia e Ucraina, 0-0 contro la Svezia), costituisce un record negativo per una nazionale che in Italia non vince da oltre un anno e con Mancini ct ha collezionato solo una vittoria (esterna). Non succedeva dal 1925, quando gli azzurri rimediarono tre pareggi e due sconfitte di fila in Italia.