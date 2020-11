In ricordo dei vecchi tempi: l'abbraccio tra CR7, Modric e Kovacic prima di Croazia-Portogallo

La Croazia per evitare la retrocessione in Nations League, il Portogallo chiudere al meglio nonostante la matematica certezza del secondo posto. Domani le due nazionali si affronteranno a Spalato nell’ultima sfida della competizione, ma già oggi i giocatori si sono visti all’interno dello stadio Poljud. E proprio la nazionale croata, tamite Twitter, ha voluto condividere una foto dell’abbraccio fra Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mateo Kovacic, ex compagni ai tempi del Real Madrid. “Quanto è di classe questa foto?”, si chiede l’account croato.