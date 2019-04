In sei per due posti Champions: dall'Inter alla Lazio, tutto è possibile

© foto di Imago/Image Sport

Il Corriere della Sera di questa mattina fa le carte sulle sei pretendenti che si giocano due posti per la prossima Champions League. Dall'Inter terza alla Lazio ottava ci sono nove punti ma anche i biancocelesti possono ancora sperare. Spalletti deve battere la Juve per lanciare la fuga mentre il Milan deve recuperare la brillantezza. Discorso ben diverso per l'Atalanta che ha gambe e testa, mentre la Roma ha superato la crisi ed ha un calendario agevole. Infine il Torino: granata tosti e con un Sirigu in più.