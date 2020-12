In serie A è un turno da big match, occasione Milan. Tutte le quote sulle sfide

Ci sono Inter-Napoli e Juve-Atalanta, Genoa ospita rossoneri

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Juventus e Inter vanno all'inseguimento del Milan ma, nella 12/a giornata, sia i bianconeri che i nerazzurri saranno impegnati in sfide delicate: gli uomini di Pirlo con l'Atalanta, quelli di Conte con il Napoli. Il Milan ha una grande occasione, quella di allungare il vantaggio in classifica considerando le sfide impegnative delle dirette avversarie. Per i rossoneri c'è l'ostacolo Genoa, che però deve fare punti per risalire dal pericoloso penultimo posto in classifica. Allo Stadium la Juventus, reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 gare, è favorita secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 1.90, le chance della Dea salgono a 3.80 mentre il pareggio è a 3.75. Anche gli scommettitori credono che i bianconeri allungheranno la striscia di vittorie, l'85% ha puntato sul segno 1. Dybala molto probabilmente, lascerà il posto a Morata: la rete dello spagnolo è a 2.50. C'è poi il solito appuntamento con il goal di Ronaldo, a 1.85. Nell'Atalanta Gomez partirà dalla panchina e Zapata è il principale indiziato a segnare, a 3.00. Tra Inter e Napoli match in equilibrio, ma i favoriti sono i nerazzurri di Conte vincenti da 4 gare consecutive, a 2.20, il blitz dei campani a San Siro vale 3.20, il segno X si gioca a 3.50. Gli scommettitori si dividono tra l'affermazione dei padroni di casa, su cui ha puntato il 49%, e il pareggio, giocato dal 40%. Lautaro Martinez potrebbe essere di nuovo decisivo con il goal a 2.50, il più pericoloso resta però Lukaku, a 2.00. Politano, ex di turno, partirà dalla panchina: la sua rete nel secondo tempo è a 6.25. La squadra di Pioli è nettamente avanti sul Genoa, a 1.44, si sale a 7.50 per il successo rossoblù, mentre il segno X viaggia a 4.50. Sicuri gli scommettitori, il 92% ha scelto la vittoria del Milan. Sono ben 22 le reti subite dal Genoa in 11 gare, sembra quindi certo il sigillo milanista, a 1.04, in entrambi i tempi a 2.10. A segnare ai rossoneri ci proveranno Scamacca e Pjaca, autori insieme di 5 dei 10 gol segnati da tutta la squadra: la rete del primo è a 4.00, a 5.00 il secondo. (ANSA).