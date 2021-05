In Serie A ultimi scampoli di sfida Champions. Tutte le quote sul campionato

Il Milan sarà a Bergamo e la Juventus sfiderà il Bologna

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Una stagione intera racchiusa in 90' e contro un avversario che difficilmente regala qualcosa. Il Milan, nell'ultima giornata di Serie A dovrà cercare la qualificazione alla prossima Champions nel campo più duro: quello dell'Atalanta. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, la sfida di domenica sera sarà sul filo dell'equilibrio: stessa quota, 2,50, per il successo dei padroni di casa o del Milan, mentre il pareggio è a 4,00. Partita che si preannuncia a viso aperto e ricca di gol tanto che l'Over, dato a 1,42, si fa preferire di molto all'Under, che si gioca quasi al doppio, 2,70. Gli ultimi due successi del Milan sull'Atalanta sono stati in trasferta e tutti e due per 3-1: un risultato simile domenica pagherebbe 17 volte la posta. Vedere il Calhanoglu sfornare un assist per il gol ddi Rebic è un'ipotesi che si gioca a 12. In casa nerazzurra, l'uomo da seguire è sempre Duvan Zapata, due gol negli ultimi due incroci contro il Milan: la terza marcatura consecutiva alla formazione di Pioli è a 2,50. La Juventus, per Sisal Matchpoint, è nettamente favorita (a 1,22 contro l'11,50 del Bologna), mentre il pareggio si gioca a 6,25. Cristiano Ronaldo e compagni proveranno ad archiviare la gara nei primi 45', tanto che uno 0-2 bianconero all'intervallo è a 5,25. Il portoghese vuole chiudere la stagione da protagonista: probabile che accada, visto che CR7 a segno in entrambe le frazioni di gara si gioca a 5,75. Una doppietta di Musa Barrow del Bologna pagherebbe 26 volte la posta. Il Napoli, terza squadra in lotta per la Champions, vincente a 1,18, non dovrebbe avere problemi contro un Verona, in quota a 13. La Roma, che saluta Fonseca e aspetta l'arrivo di Mourinho, sarà ospite dello Spezia già salvo: il successo giallorosso, a 1,57 contro il 4,75 dei liguri, garantirebbe l'accesso alla Conference League. Il Sassuolo, che sogna ancora di superare i giallorossi, parte avanti: 1,90 contro la Lazio, vincente a 3,25. (ANSA).