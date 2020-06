In Turchia riparte il calcio. Sagome con le foto di medici e infermieri in tribuna

A Istanbul omaggio a personale 'in prima linea' contro virus

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il calcio è ripartito anche in Turchia, con le due partite di campionato giocate oggi. In una di queste, tra Fenerbahce e Kayserispor, gli spalti dello stadio Şükrü Saracoğlu sono stati riempiti da sagome con le foto di medici e infermieri, in omaggio al personale sanitario in prima linea nella lotta al coronavirus. Il Fener, in dieci dal 13' pt per il rosso diretto a Tufan, era sotto per 1-0 fino al 43' st quando l'arbitro ha concesso un rigore trasformato da Muriqi. Poco dopo, nel recupero, la rete della vittoria segnata da Luiz Gustavo con un bel tiro. Subito dopo, baci e abbracci tra i gialloblù nonostante le regole sul distanziamento. Nell'altra partita di oggi, successo del Trabzonspor per 3-1 sul Goztepe. (ANSA).