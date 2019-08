Ince benedice Lukaku: "Può segnare molto. L'Inter un club meraviglioso"

© foto di Dimitri Conti

Paul Ince, ex calciatore sia di Manchester United che di Inter, ha commentato il passaggio di Romelu Lukaku dai primi ai secondi, ai microfoni di PaddyPower.it: "Per lo United è una grande perdita, avrebbero dovuto sostituirlo: ora ci sarà molta pressione su Marcus Rashford e Anthony Martial. Il primo dovrà segnare 20-25 gol in questa stagione e non sono ancora sicuro che lo farà. In nerazzurro Lukaku dovrà essere servito e segnerà dei gol, sono sicuro. Avendo giocato lì a Milano dico che è una grande cosa per lui. È un club meraviglioso e un posto meraviglioso in cui vivere, sarà una grande esperienza. Le aspettative saranno enormi perché viene dallo United e non potrà nascondersi".