Inchiesta sulla Roma, Monchi: "Come nasce questa storia?"

L'ex ds: "Non capisco, ma ho rispetto per il club"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti 'casini'. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati". Così Monchi, ex d.s. della Roma, al telefono con l'ANSA da Siviglia, città da cui firmano l'inchiesta i due inviati di 'La Repubblica'. "Non so proprio - dice ancora Monchi - e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma, e anche il Siviglia".