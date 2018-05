Incocciati: "Napoli scarico a Firenze, peccato per come è andata a finire"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Beppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan, ha parlato attraverso Il Roma della corsa Scudetto. "Per vincere bisogna essere i migliori, non solo i più bravi. A Firenze ho visto una squadra demotivata, scarica, poco concreta. Il Napoli sembrava la brutta copia di quello splendido visto una settimana prima a Torino. E’ come se avesse accusato il 'colpo' della vittoria della Juve contro l’Inter, o magari pensava che dopo aver battuto i bianconeri tutto era in discesa. Peccato per com’è andata a finire. Nel complesso, in questa stagione, il Napoli è cresciuto tanto, ma anche col bel gioco non ha vinto nulla e non so quanto i tifosi possano esserne soddisfatti", ha detto.