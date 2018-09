Incontro a Palazzo Chigi per elezioni FIGC. Tommasi: "Restare tutti uniti"

Una FIGC commissariata, tante componenti che invece spingono alle votazioni, possibilmente da indire quanto prima.

Come è noto, la giornata di oggi in tal senso sarà fondamentale, perché le quattro componenti dette "ribelli" (AIC, AIA, Lega Nazionale Dilettanti e Lega Pro) saranno ricevute a Palazzo Chigi, dove incontreranno il sottosegretario Giorgetti per avere maggior chiarimenti sulla questione legata al limite dei mandati per la candidatura dei presidenti Federali, aspetto che di fatto mette fuori gioco il loro prescelto, Giancarlo Abete.

Qualora questo trovasse conferma, e la cosa sembra certa, i vertici dell'AIC, come riferisce La Gazzetta dello Sport, hanno sottoposto al Direttivo la volontà di appoggiare uno tra Gravina e Sibilia: "L’obiettivo primario è restare uniti e conservare una maggioranza forte", ha dichiarato non casualmente Damiano Tommasi.