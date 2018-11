Incontro con Gheddafi? Per l'ex ministro Minniti fu meglio la Reggina

Anno 1999. Marco Minniti, ex ministro e candidato alla segreteria del PD, all'epoca sottosegretario del governo D'Alema, deve incontrare Mu'ammar Gheddafi, rais della Libia, per risolvere un delicato problema diplomatico. L'ex dittatore africano fissa la data e l'ora dell'incontro: 29 agosto, di pomeriggio. Minniti, però, rifiuta. Perché proprio in quelle ore, la Reggina giocherà in Serie A contro la Juventus. E per un supertifoso amaranto come Minniti, è impossibile dir no alla propria squadra del cuore. L'incontro rischia di saltare, come racconta lo stesso politico nel libro "Sicurezza e libertà", nelle parole riprese da Il Giornale: "Trascorse un tempo infinito nel quale io e l’ambasciatore sapevamo con certezza di aver mandato a monte quell’appuntamento tanto cercato". Gheddafi, però, è un grande appassionato di calcio ed è anche tifoso della Juventus (al punto che tre anni dopo entrerà nel club bianconero): "Va bene, vediamoci questa notte". Dopo la partita, insomma, che per la cronaca finì 1-1.