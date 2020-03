Incredibile, Ministero Salute Francia costretto a smentire: "Cocaina non protegge da Covid-19"

La cocaina aiuta a combattere il coronavirus? In maniera abbastanza sorprendente, in Francia si è diffusa questa leggenda metropolitana. Contro la quale è dovuto intervenire addirittura il Ministero della Salute transalpino, che su Twitter combatte le fake news: "No, la cocaina non protegge dal Covid-19, è una droga che dà dipendenza e provoca gravi effetti nocivi". Tra le altre cose, il Ministère des Solidarités et de la Santé ha poi dovuto smentire anche che il gel igienizzante per le mani provochi il cancro.