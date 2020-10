Incubo italiano per la Real Sociedad. L’ultima vittoria risale al 1979

vedi letture

Per la Real Sociedad le squadre italiane restano un tabù difficile da infrangere. La squadra basca infatti nella sua storia ha vinto solo una delle cinque partite in cui ha affrontato squadre del nostro paese collezionando tre sconfitte un pari. L’unica, e ultima, vittoria risale per di più al lontano 1979 quando i baschi si imposero per 2-0 sull’Inter.