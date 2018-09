Infantino: "Buffon testimonial del mondiale femminile. Il VAR? Funziona"

© foto di Imago/Image Sport

Buffon ambasciatore del Mondiale femminile: la proposta arriva da Gianni Infantino, presidente FIFA, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Bene che ci siano le azzurre, perché potranno cambiare la percezione pure in Italia. È importante che il calcio femminile non sia più considerato una copia in bianco e nero del maschile. Lancio l’appello pubblico a Gigi (Buffon, ndr). Sarebbe bello diventasse nostro ambasciatore per il Mondiale femminile e un bene anche per le azzurre".

Sul VAR.

"L’Italia ha dimostrato che funziona. Il Mondiale l’ha confermato. Poi gli errori come quelli dell’ultima giornata di Serie A possono capitare. Ma la VAR ha reso le cose migliori".