Infantino: "È dovere della FIFA supportare le federazioni in crisi finanziaria"

vedi letture

Nell'ambito del piano di aiuti elaborato ed esposto oggi dalla FIFA, il presidente dell'organismo mondiale che governa il calcio, Gianni Infantino, ha parlato in questi termini: "La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l'intera comunità calcistica, così, come governo mondiale della stessa, è dovere della FIFA esserci e supportare le federazioni con bisogno impellenti. Questo comincia dall'immediata distribuzione di aiuti finanziari alle nostre associazioni, molte di queste in grave difficoltà finanziaria. È il primo step di risposte all'emergenza che attraversa tutta la comunità calcistica".