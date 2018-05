Infantino: "Il VAR ai Mondiali darà una grossa mano agli arbitri"

© foto di Federico De Luca

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Rai Sport del VAR che verrà introdotto ai Mondiali: "Ci abbiamo creduto abbiamo investito molto. In Italia è stato fatto un buon lavoro. Penso che chiunque la studi e la analizzi non può che essere convinto dei suoi benefici. Non risolve il 100% dei casi ma dà una grossa mano".