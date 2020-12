Infantino: "Va creata un'agenzia mondiale contro gli abusi sessuali sui minori nel calcio"

Tra i tanti temi trattati nella conferenza stampa tenuta in queste ore dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, c'è anche la creazione di un'agenzia internazionale contro gli abusi sessuali sui minori nel mondo del calcio sul modello di quella antidoping. "Si tratta di un problema reale, che dobbiamo affrontare e non nascondere sotto il tappeto", ha affermato il numero 1 del calcio mondiale su questo progetto da lui stesso voluto con forza. "Come ho già proposto a settembre nell'ambito del Congresso FIFA, penso che la creazione di un'agenzia internazionale, sul modello di quanto esiste nella lotta al doping, sarebbe molto utile", le sue dichiarazioni dopo i tanti casi di abusi verificatisi negli ultimi anni a livello calcistico sia in Europa che nel resto del mondo.