Inghilterra, anche Gomez salta l'amichevole contro l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra tegola per Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, dopo quella relativa a Jack Wilshere. Anche Joe Gomez salterà l'amichevole di Wembley contro l'Italia, in programma per martedì. Il 20enne difensore del Liverpool si è infortunato alla caviglia nel corso dell'amichevole di venerdì contro l'Olanda ed è stato subito rimandato a casa per accertamenti. Per il momento non sembra che verranno chiamati sostituti.