Inghilterra, il saluto di Rooney: "Viaggio che non dimenticherò mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wayne Rooney (33) saluta la nazionale inglese. L'ex attaccante di Everton e Manchester United, dallo scorso luglio negli Stati Uniti per vestire la maglia del D.C. United, questa sera ha giocato la sua ultima partita con la selezione britannica. La sfida tra Inghilterra e USA ha visto Rooney entrare nel secondo tempo e giocare 32', prima di congedarsi dal suo pubblico. Proprio il calciatore, su Instagram, ha pubblicato una foto e un messaggio per ricambiare l'affetto avuto dai tifosi nel corso degli anni: "Grazie a tutti i fan dell'Inghilterra per il supporto di stasera e nel corso degli anni, l'ho apprezzato. Un viaggio che non dimenticherò mai", le sue parole. Rooney dice addio alla nazionale inglese dopo 120 presenze e 53 gol.