Inghilterra-Italia, 4 le squadre più rappresentate: in testa Milan e Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono due le squadre di club che, in questo giro di convocazioni di Gareth Southgate, hanno rifornito maggiormente la lista del ct dell'Inghilterra: sono il Tottenham (Trippier, Rose, Dier, Dele Alli) e il Liverpool (Gomez, Henderson, Lallana, Oxlade-Chamberlain) con 4 calciatori a testa, al netto dell'infortunio di Harry Kane, che altrimenti avrebbe favorito gli Spurs in questa classifica. Per quanto riguarda l'Italia, invece, a primeggiare nelle convocazioni di Di Biagio sono rispettivamente Juventus e Milan con 4 giocatori a testa (Buffon, Chiellini, De Sciglio, Rugani, Donnarumma, Bonucci, Bonaventura e Cutrone).