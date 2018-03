Inghilterra-Italia, Wembley tutto esaurito: previsti 84mila spettatori

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Di Benedetto

© foto di Marco Conterio

Saranno 84mila gli spettatori che riempiranno domani sera lo stadio di Wembley per l'amichevole tra Inghilterra e Italia. Un sold out che farà da cornice a una sfida utile per gli inglesi per prepararsi al Mondiale, mentre per l'Italia sarà solo un altro piccolo passo verso la ricostruzione di una squadra che non è certa neanche del proprio allenatore.