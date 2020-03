Inghilterra, l'attacco di Lancet al governo Johnson: "Ritardo scandaloso, è una carneficina"

vedi letture

La risposta britannica al Coronavirus è “uno scandalo nazionale” che si poteva evitare. Non ha usato mezze parole Richard Horton, direttore di The Lancet, una delle più prestigiose riviste scientifiche britanniche e mondiali, per analizzare l'operato del governo Johnson in questi drammatici giorni: "Non dovremmo essere nella posizione in cui siamo adesso. L’ultima settimana di gennaio sapevamo quello che sarebbe arrivato. Abbiamo sprecato febbraio quando invece avremmo potuto agire. Tempo in cui avremmo potuto moltiplicare i test. Tempo in cui avremmo potuto procurarci materiale protettivo. Non l’abbiamo fatto. La strategia del governo è fallita, in parte perché i ministri, per ragioni che rimangono opache, non hanno seguito subito i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di fare test a ripetizione su ogni caso sospetto, di isolare e di applicare la quarantena. Il governo adesso ha un piano di soppressione del COVID-19, ma è stato approntato troppo tardi, lasciando il NHS (National Health Service, ossia il servizio sanitario pubblico britannico, ndr) completamente impreparato", le sue parole proprio nei confronti di chi aveva parlato di immunità di gregge.

"È il caos… Non ci sentiamo protetti… È una carneficina completa… È una crisi umanitaria… Eravamo meglio preparati nelle zone di guerra… È un atteggiamento criminale… Quando questa storia sarà finita, l’intera direzione del NHS dovrà dimettersi", la dura chiosa dell'editoriale di Horton.