© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Autore del gol che ha aperto le marcature su calcio di rigore contro l'Udinese, Roberto Inglese è stato ancora una volta uno dei migliori in campo di questo Parma. Attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, l'attaccante ha svelato la ricetta segreta della squadra di mister D'Aversa: "Testa cuore e palle. This is our #team".