Iniesta: "Mi dispiace per Lopetegui, gli ho scritto qualche giorno fa"

Cristiano Lucarelli è stato virtualmente esonerato dal Livorno. Decisiva una chiamata del Presidente Spinelli al tecnico e bandiera amaranto. Ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma una telefonata che gli ha annunciato l’esonero. In attesa di trovare l’accordo con Breda...

Pescara in vantaggio, ma il Lecce è vivo: 2-1 al 45'

Le pagelle del Pescara - Del Sole match winner a sorpresa, ok Gravillon

Serie B, la classifica dopo il posticipo: Pescara in testa, Lecce quinto

Zenga: "Porterò il Venezia in Serie A". L'aneddoto rivelato da Segre

Pescara, Pillon: "Dobbiamo migliorarci, non guardiamo la classifica"

Lecce, Liverani: "Secondo rosso inesistente, metro arbitrale non equo"

Serie B 2018/2019, le panchine: Rastelli torna in pista

Serie B, classifica marcatori: Mancuso raggiunge Donnarumma in vetta

Bisoli saluta Padova: "Non c’erano i presupposti per continuare"

Lecce, Lucioni e la fine della squalifica: "Non ne potevo più"

Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

Andres Iniesta ha inviato dal Giappone un messaggio di supporto a Julen Lopetegui dopo il suo licenziamento dal Real Madrid. Il centrocampista ex Barcellona lo ha detto a Onda Cero : "Ho avuto un ottimo rapporto con Julen da quando è diventato CT della Spagna. Mi ha fatto sentire importante. Quello che è successo ai Mondiali nessuno voleva che succedesse. Gli ho mandato un messaggio qualche giorno fa".

