Iniesta: "Ogni volta che vedo la foto di una partita o di uno stadio pieno, mi sento disperato"

Il fuoriclasse spagnolo dal Giappone confessa la sua angoscia

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'angoscia di Andres Iniesta: "ogni volta che vedo la foto di una partita o di uno stadio pieno, mi sento disperato". Il fuoriclasse spagnolo esprime così dal Giappone, dove gioca nel Vissel Kobe, il suo sconforto per lo stop causa coronavirus. Iniesta confessa al Guardian il suo disagio di fronte a tanta incertezza dopo 54 giorni senza calcio nel campionato giapponese, che aveva preso il via il 21 febbraio per interrompersi 4 giorni dopo. Doveva ripartire il 15 marzo, poi il 29 marzo, ora il 9 maggio. "Ma chi lo sa? E questo in un paese visto come un modello di gestione della pandemia, uno in cui, per fortuna la situazione sembra essere sotto controllo". (ANSA).